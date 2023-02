Gemeente wil nieuw onrust voorkomen en zoekt zelf naar plek voor 300 nareizigers in Noordoostpolder

Treinen Arriva rijden vandaag niet in Groningen, Friesland en Limburg door grote staking

Vanwege stakingen in het streekvervoer rijden er vandaag geen treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Een dag eerder reden de treinen er nog wel en ook maandag, de eerste dag van een vijfdaagse staking in het streekvervoer, werd de treindienstregeling er gewoon opgestart. Voor vandaag is het echter niet gelukt een passende treindienstregeling te maken met medewerkers die wel willen werken, meldt de vervoerder. Vandaag is er, naast de staking van FNV en CNV, ook een staking van vakbond VVMC.

8 februari