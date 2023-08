Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Noordoostpolder vandaag

indebuurt.nl Van muziek tot theater: dit is het programma van Stadsfesti­val Zwolle 2023

Theater, muziek, kunst, dans, film… Op zaterdag 2, zondag 3 en woensdag 6 september 2023 kan jong en oud in Zwolle genieten van het Stadsfestival 2023. Benieuwd wat er allemaal te doen is? In dit artikel vind je per dag het programma.