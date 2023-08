indebuurt.nl Gratis naar de film in de buiten­lucht: deze 'Drijf-Inn Cinema' komt eraan

Gratis naar de film? Dat kan in september op een bijzondere locatie in hartje Zwolle. Tijdens het Stadsfestival 2023 kun je aan de gracht een film kijken. Of zelfs óp het water, want ook bootjes zijn welkom. In dit artikel lees je meer over de zogenoemde ‘Drijf-Inn Cinema’.