GGD IJsselland raakt documenten kwijt: bijna 4000 digitale kinddossiers niet meer compleet

De GGD verloor tijdens de overgang de toegang tot documenten zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten. Volgens de GGD zijn de gevolgen beperkt omdat het om relatief oude informatie gaat, waarvan een deel overgenomen is in andere documenten in het dossier. Het gaat om ruim 3800 dossiers in het werkgebied met elf gemeenten waaronder Zwolle, Deventer, Kampen, Raalte en Hardenberg.

Afgelopen zomer ontdekt

Datalek

Eerst is nog geprobeerd de documenten terug te halen, maar dat bleek niet meer mogelijk. Ze zijn verdwenen. Hoewel de documenten niet op straat zijn gekomen of in verkeerde handen zijn beland, gaat het formeel wel om een datalek waar melding van is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook zijn de betreffende ouders aangeschreven om ze te informeren over wat er gebeurd is. ,,We verwachten dat het voor de zorg aan de kinderen geen gevolgen heeft. In veel gevallen gaat het om informatie die overgenomen was in het kinddossier, of mogelijk nog beschikbaar is via de verwijzende instantie."