Grootste oppositiepartijen nemen PvdA onder vuur na gokje met onervaren wethouder in Noordoostpolder

met video Stormvloed­ke­ring Ramspol weer open, maar de vraag is voor hoelang?

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen, die gistermiddag sloot vanwege de waterstand in het IJsselmeer, is weer open. Vandaag rond 09.00 uur zijn de vaargeulen weer vrijgegeven voor de scheepvaart. Wel is het mogelijk dat de kering vannacht opnieuw dicht gaat.

12:34