Grote drukte op akkers vol spinazie van bioboer Annemiek: mensen komen zélf oogsten

Jeffrey O. kijkt even op zijn telefoon en dat kost fietser Sam (22) het leven: maximale taakstraf

De 23-jarige Jeffrey O. uit Joure is woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging. Hij reed op 7 november 2021 een fietser (22) uit Espel dood. ‘De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele straf het immense verdriet en gemis van de nabestaanden kan wegnemen of de gevolgen van het ongeval ongedaan kan maken’, staat in het vonnis te lezen.