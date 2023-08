Grote zorgen over plannen voor nieuwe scholen in Marknesse en Ens: ‘Risico op uitstel’

met video Wéér lopen kelders onder aan Groeneweg in Zwolle: ‘Elke keer dat het regent, houden we ons hart vast’

Na de tweede hoosbui in een paar weken tijd zien bewoners van de Groeneweg in Zwolle hoe hun kelders wéér onderlopen. En de straat wederom he-le-maal blank staat. Ze zitten met de handen in het haar, want hoe vaak gaat dit nog voorkomen? ,,Elke keer als het als er een dikke bui is, houden we ons hart vast.”