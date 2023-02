Hond Borre van familie Jelies dood gevonden: ‘Moet onmiddellijk bedwelmd zijn geraakt door ammoniaklucht’

Windpark bij IJsselmeer in strijd met Europees recht, maar mag voor nu doorgaan

De plannen voor het windpark bij het IJsselmeer mogen doorgaan, ook al zijn deze in strijd met het Europees recht. Dat concludeert de bestuursrechter in Utrecht vandaag. De regering wil begin 2024 sowieso nieuwe regels introduceren die binnen het Europees recht vallen. De periode tussen nu en 2024 is relatief kort, en daarom mag het windpark in april toch in gebruik worden genomen.