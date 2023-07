Huisarts verbijsterd over onwerkbare regels ‘bedrijfsafval’: ‘Wéér een regel die z’n doel voorbij schiet’

Proces in Slowakije tegen moordver­dach­te Gerrard K. uit Urk uitgesteld vanwege zijn gezondheid

De rechtszaak tegen Urker moordverdachte Gerrard K. in Slowakije is uitgesteld. Justitie verdenkt de 43-jarige K. van het vermoorden van zijn vriendin in 2014 door haar appartement in Bratislava in brand te steken. Nu ligt de man in het gevangenisziekenhuis, waardoor zijn rechtszaak woensdag niet door kon gaan.