In Noordoostpolder betalen bewoners hoogbouw zich blauw voor restafval, gemeente grijpt in

VRAAG BIJ HET NIEUWS | Met quiz Hoe hard straft Nederland bij grove verkeers­over­tre­din­gen?

‘Dit is poging tot doodslag’, ‘pak voor vijf jaar z’n rijbewijs af’, ‘gooi ‘m in de cel’. Zomaar een greep uit de vele reacties van Stentorlezers op het bericht van een jongeman die - mogelijk onder invloed van drugs - de N50 bij Hattemerbroek als racebaan gebruikte. Hoe streng straffen we eigenlijk in Nederland?