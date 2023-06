In Noordoostpolder helder weer vanochtend

Baris (21) appt na steekpar­tij dat hij de dader is, maar ontkent in rechtszaal: ‘Die tekst is sowieso verkeerd vertaald’

De 21-jarige Baris T. die op 18 september vorig jaar een 26-jarige Pool uit Creil zou hebben neergestoken voor café The Bottom in Emmeloord, is zich van geen kwaad bewust. Hij heeft niet gestoken, zelfs geen mes gezien, zei hij vrijdag in de rechtbank. Maar waarom appte hij later dan in het Turks naar een vriend het tegenovergestelde?