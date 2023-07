In Noordoostpolder zo goed als helder weer vanochtend

Renske: ‘Ik dacht dat seks spontaan, heet en geil moest zijn. Nu ik dat loslaat, is het pas fijn’

Er heerst nog altijd een groot taboe over praten op seks en seksueel genot, zien sexual wellness coaches. „Als ons lichaam pijn doet gaan we naar de dokter. Als we ons mentaal niet goed voelen naar een psycholoog. Waarom is het met seks dan anders?” Ervaringsexperts delen tips om weer te kunnen genieten tussen de lakens.