Inbreker betrapt in Emmeloord en na achtervolging door helikopter gepakt in bos bij Lelystad

Reconstructie Stoelen­dans in directie, trainer die met clubs praat en morrende supporters: promotie PEC Zwolle is wereldpres­ta­tie

Dat het PEC Zwolle is gelukt om binnen een jaar terug te keren naar de eredivisie is een prestatie van formaat. Niet alleen omdat het weinig clubs lukt om gelijk na degradatie te promoveren, maar ook vanwege de onrust die dit seizoen constant op de achtergrond sluimerde. Hoe het ondanks het sportieve succes geen moment rustig werd in Zwolle.