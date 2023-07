Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Noordoostpolder

Basis­school in Zwolle aan vooravond van sloop (en daar kunnen buren en oud-leerlingen van profiteren)

Basisschool Het Atelier in Zwolle gaat tegen de vlakte, maar niet voordat buren en oud-leerlingen dierbare herinneringen kunnen redden uit het gebouw. Dat kan zelfs een deurklink zijn. Het is de allereerste keer dat de gemeente Zwolle deze opmerkelijke manier van slopen toepast. En zelfs aan de stoeptegels is gedacht.