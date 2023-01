Inwoners gemeente Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk maken kans op gratis warmtescan

Drie broers in het eerste elftal van Go Ahead Kampen, dat is best bijzonder, vinden ze zelf ook

Ongeacht de eindklassering is het bij voorbaat een bijzonder voetbaljaar voor Niek, Bram en Gijs van Enk. De broers voetballen samen in het eerste elftal van Go Ahead Kampen, dat zie je niet zo vaak. „We moeten dit seizoen koesteren.”

26 januari