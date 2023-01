Jongen (12) gewond aan hand na afsteken nog niet ontploft vuurwerk in Nagele

Jongen (14) beschoten op school­plein in Lelystad tijdens afsteken vuurwerk: ‘Plots pijnlijk gevoel in zijn buik’

Een jongen van 14 jaar oud is vrijdagavond waarschijnlijk beschoten. Zijn ouders ontdekten resten van munitie in zijn kleding. De politie zoekt getuigen van het voorval, dat plaatsvond in de omgeving van het schoolplein van basisschool Horizon in Lelystad.

