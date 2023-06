Kans op bewolkt weer in Noordoostpolder vanochtend

Vernieu­wing brengt centrum Lelystad weer tot leven: ‘De Trommel, daar moet nog wel iets mee’

Een gerenoveerd plein, meer groen, nieuwe horeca en de zaterdagmarkt zorgen voor meer publiek in de binnenstad van Lelystad. Maar een aantal gebouwen staan door ‘achterstallig onderhoudt’ in schril contrast op de Agorahof. ,,Het pand tegenover ons is gedateerd.”