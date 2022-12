Kerstdiner tussen de kringloopspullen in IJsselmuiden: ‘Hoorden dat mensen verdriet hadden of alleen waren’

Ongeveer zestig gasten konden gisteren gratis aanschuiven voor een driegangendiner in kringloopwinkel Felix in IJsselmuiden. Waarom niet, was de gedachte van eigenaren Jeanette en Albert Felix. ,,We hebben ruimte, stoelen en tafels. En we hebben een goed jaar gehad.’’