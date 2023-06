Kogel door plafond tijdens overval in Luttelgeest, daders al 10 jaar spoorloos (maar er is nieuwe info)

met video 700 bananendo­zen met antiek en curiosa bij ouderwetse boedelvei­ling: ‘Bovenge­mid­deld aanbod, al zit er ook rotzooi tussen hoor’

,,We beginnen bij 5 euro, wie?’’ Zo start veilingmeester Richard Hessink 372 keer de inzet van een kavel in het bloedhete Staphorst. Een ouderwetse boedelveiling, in de openlucht: onder de hamer gaat de nalatenschap van Moup Vellinga. ,,Dit is uniek.”