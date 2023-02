Koopwoning vorig jaar het duurst in Putten, de grootste prijsstijging was in Zeewolde

Helikopter, drone en boot ingezet bij zoekactie naar vermiste jongen (19) uit Lelystad

Er is vandaag een grote zoekactie gehouden naar een vermiste 19-jarige jongen uit Lelystad. Hij is sinds zaterdagavond spoorloos. ,,We blijven zoeken tot we hem vinden of hij zich meldt”, laat wijkagent Jurion Veenstra weten.