Lachen en fietsen op Schokland tijdens nieuwe editie van Fietscabaret

‘Ze kan niet praten of lopen’: de onzichtba­re strijd achter Down van Anna (10) en haar ouders

Niet zelf kunnen lopen, praten of eten. Achter het vrolijke en open beeld dat velen van mensen met het syndroom van Down hebben, schuilt vaak een ander verhaal. Anna, de 10-jarige dochter van Stephanie van Witzenburg en haar man Ivo, functioneert op het niveau van een kindje van 1 jaar. We krijgen een kijkje achter de voordeur van deze familie.