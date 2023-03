Man (40) schreeuwt en gooit spullen naar gasten in horecazaak Emmeloord: politie pakt hem op

indebuurt.nl Binnenkij­ken! Sophie woont pal naast de Zwolse Peperbus: 'Aan het geluid moest ik wennen'

Op de achtergrond luiden de klokken van de Peperbus. “Dat was even wennen toen ik hier net kwam wonen”, zegt Sophie Vermeulen (25). “Vooral ‘s nachts.” Ze woont in hartje binnenstad in een licht appartement waar neutrale kleurtinten de hoofdrol spelen.