Medicinale cannabis uit de polder komt straks voor de Europese markt vanuit Denemarken

Bedrocan maakt medicinale cannabis, die via een speciaal ‘bureau’ van de overheid zijn weg vindt naar onder meer apotheken. Je wordt er niet high van, maar de werkzame stof die onder meer pijn bestrijdt bij een aantal (ernstige) ziektes zit er nog wel in.

Het Emmeloordse bedrijf zegt het niet met zo veel woorden op zijn website, maar de regels in Nederland werken beklemmend voor Bedrocan. Daarom opent de onderneming dit jaar een vestiging in de buurt van de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Grote vraag

In ons land mogen huisartsen en specialisten ‘mediwiet’ voorschrijven. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) werd in 2021 42.000 keer medicinale cannabis verstrekt. Vaak wordt mediwiet gebruikt die in olie is verwerkt. Dat is voor veel mensen makkelijk in te nemen.