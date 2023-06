Meer dan negenhonderd camera's in Noordoostpolder bij politie bekend

Video Brandweer beschadigt voertuigen op weg naar grote brand in Zwolle: ‘Elk mensenle­ven telt’

In de haast om zondagmiddag zo snel mogelijk bij de hoek van de Rembrandtlaan en Hobbemastraat in Zwolle te komen vanwege een uitslaande dakbrand, heeft de brandweer verschillende voertuigen in de omgeving beschadigd. Dat wordt bevestigd door de Veiligheidsregio IJsselland. ,,We zijn er om hulp te verlenen aan mens en dier en daar gaan we ver voor’’, aldus woordvoerder Jan Wittenberg.