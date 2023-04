Moet een gesloopte schutting teruggezet in Ens? Rechter doet uitspraak over ‘intrieste’ burenruzie

Roekeloze Riekelt (20) schampte auto’s, nam rotondes verkeerd en reed veel te hard op Urk – en dat alles zonder rijbewijs

Hij had geen rijbewijs, reed in een auto die geschorst was, schampte geparkeerde auto’s, nam rotondes verkeerd en reed met een snelheid van rond de 100 kilometer per uur door Urk terwijl de avondklok al was ingegaan op 2 april 2021. De 20-jarige Riekelt H. uit Urk lapte die avond allerlei regels aan zijn laars.