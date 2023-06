N50 aantal nachten afgesloten tussen Hattemerbroek en Emmeloord

Koninklij­ke onderschei­ding voor olympisch schaatser uit Emmeloord

Ze kwam uit op de Olympische Winterspelen in Sarajevo in 1984, was meerdere keren chef de mission, heeft ruim 40 jaar in het onderwijs in de Noordoostpolder gewerkt én zet zich al jaren in voor het Bosbad in Emmeloord. Dit alles heeft Thea Limbach (64) een koninklijke onderscheiding opgeleverd.