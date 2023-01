Omleiding en extra reistijd door nachtelijke sluitingen A6 over Ketelbrug

Rijkswaterstaat voert van maandag 30 januari 19.00 uur tot woensdag 1 februari 5.30 uur inspecties uit aan de Ketelbrug. Tijdens de werkzaamheden is de A6 die over de brug loopt, afgesloten tussen Urk en Lelystad-Noord. Het verkeer wordt zowel in de richting van Emmeloord als in de richting van Lelystad omgeleid via de N352, de N50 en de N307.