Ongelukken op A6: vrouw (51) ernstig gewond, man (28) aangemerkt als verdachte

Jaarwisse­ling in Kampen ‘komt in de buurt van ideaal’

Oud en nieuw in Kampen is zonder noemenswaarde incidenten verlopen. Ook de weken voorafgaand aan oudejaarsnacht waren opvallend rustig, zegt burgemeester Sander de Rouwe. ,,Het komt in de buurt van hoe we een ideale jaarwisseling zien.”

1 januari