Puttenaren waren afgelopen jaar in deze regio het duurst uit voor een bestaande koopwoning

Overijssel­se voedselban­ken krijgen extra geld van provincie voor aankoop van producten

De provincie Overijssel verdeelt in totaal 500.000 euro over de twintig voedselbanken in Overijssel om meer producten te kunnen kopen, omdat steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank. Elke voedselbank ontvangt 20.000 euro per gemeente die via deze voedselbank wordt bediend.