Arbeidsmi­gran­ten in Dronten houden voorlopig dak boven hun hoofd

Ruim 60 seizoenarbeiders kunnen voorlopig blijven wonen in een voormalige zorgboerderij aan de Roodbeenweg in Dronten en in zestien tijdelijke units die bij de boerderij zijn neergezet. Dit bepaalde de voorzieningenrechter van de Raad van State vrijdag.