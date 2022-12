Sandra (21) uit Tsjechië bevalt plotseling veel te vroeg, toch een beetje kerst in Ronald McDonald-huis in Zwolle

Kerstavond, 2022. Terwijl families en vrienden elkaar opzoeken, is een bijzonder huis achter het Isala-ziekenhuis in Zwolle decor voor een heel bijzonder kerstdiner. De Stentor mocht aanschuiven bij het Ronald McDonaldhuis. Ouders kunnen daar overnachten als hun kind in het ziekenhuis ligt, om zo dichtbij te zijn.