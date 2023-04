Schatten uit Rijksmuseum naar Nagele, Zutphen en Kampen: ‘Nachtwacht kon niet’

Onderne­mers­fonds voor IJsselmui­der bedrijven­ter­rein komt nog steeds niet van de grond: ‘Gemiste kans’

De oprichting van een Ondernemersfonds op bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk in IJsselmuiden vordert niet. In juli vorig jaar liep het proces spaak. Zicht op een nieuwe club waar het gros van de ondernemers zich in kan vinden, is er nog niet. ,,We hebben gevraagd of de gemeente als onafhankelijke partij hierin kan helpen’’, zegt Harmen Westerink van Vitamientje.