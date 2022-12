Schrootverwerkers zijn grote branden door dit stofje zat: ‘Boete dwingt leveranciers om beter te kijken’

Suiker­klont­jes­fa­briek in Lelystad moet toch hoge arboboete betalen

Suikerfabriek Iscal Sugar aan de Zuiveringweg in Lelystad moet toch een fikse arboboete betalen, ondanks het feit dat een ingehuurde schoonmaakster ‘zo dom’ was haar hand in een lopende bandmachine te steken, blijkt vandaag uit een einduitspraak van de Raad van State.

