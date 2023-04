Slim plan van politie in Emmeloord heeft succes: inbrekers lopen tegen de lamp en worden gepakt bij opslagplek

Kleerhan­gers, vazen en zelfs ma­ke-upkwasten van koffie: Olaf (26) uit Zwolle maakt het in Lelystad

Van kleerhangers tot vazen, en van koffiekopjes tot make-upkwasten. In zijn fabriek in Lelystad maakt Olaf Vermeulen (26) een grondstof van koffie, waarmee je alles wat je maar bedenkt kunt maken. Wat begon als een ludiek idee in een Zwols koffietentje is uitgegroeid tot duurzaam bedrijf. De koffiedik komt nu nog uit Duitsland, Frankrijk en Engeland, maar hij wil het zo snel mogelijk van Nederlandse overheidsgebouwen en scholen krijgen. ,,Daar wordt zo enorm veel koffie gedronken.”