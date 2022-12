Sober nieuw thuis voor Jehovah's Getuigen in Kampen, tot vreugde van Anton (75): ‘We zijn niet geheimzinnig’

GGD Flevoland schaalt af, maar blijft paraat: coronatest­lo­ca­tie Lelystad verhuist half januari

Nu het aantal coronaprikken en -testen afneemt, schaalt de GGD Flevoland af. ,,Onze capaciteit is afgestemd op de opdracht die we vanuit het ministerie hebben gekregen. Dat betekent dat we op landelijk niveau in acht weken tijd kunnen opschalen naar 100.000 coronatesten per dag en een basisinfrastructuur van 100.000 vaccinaties per week’’, licht Wendy Winkelman van de GGD Flevoland toe.

16 december