Spanning neemt toe bij familie Jelies vlak voor vertrek naar Spanje: ‘Het wordt heel anders voor de kinderen’

indebuurt.nl De favoriete Zwolse plekken van Marlies: 'Dit restaurant staat nog op mijn lijstje'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Marlies. Van een taartenwinkeltje met zelfgebakken taarten tot de leukste winkels voor kinderkleding: dit zijn de Zwolse lievelingsplekken van Marlies.