Kampen was honderd jaar geleden al in de ban van een wolf (of was het toch een hond?)

Is het een wolf of een hond? Een veel gestelde vraag nu het roofdier weer officieel in Nederland leeft. Maar al in 1929, ruim 60 jaar nadat de laatste wolf in ons land werd gedood, ging het gerucht van een rondlopende wolf op Kampereiland. En ook toen was er meteen opschudding en twijfel.