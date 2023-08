Stevige buien met fors onweer in Noordoostpolder vandaag

Toch nog goed nieuws voor gezin dat dakloos werd door gasexplo­sie in Lelystad: ‘Een wonder’

Na een groot drama is er toch nog goed nieuws. De drie katten die werden vermist na de gasexplosie in een woning in Lelystad blijken nog te leven. Dat zorgt voor opluchting bij het gezin dat dakloos is geworden. Al laat een van de katten zich niet vangen. ,,,Die was al schichtig en nu nog veel meer.’’