Stook even geen hout in vier provincies, adviseert RIVM

Uittocht van vluchtelin­gen begonnen in ‘gemoede­lij­ke’ noodopvang in Biddinghui­zen

De uitstroom is begonnen in de noodopvang in Biddinghuizen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is bezig om een nieuwe verblijfplek te vinden voor de pakweg duizend vluchtelingen. Dat gebeurt nu nog voorzichtig, vanaf half februari wordt er serieus werk van gemaakt. ,,Dan zijn we er fulltime mee bezig.’’

3 februari