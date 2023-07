Stralend zonnig weer in Noordoostpolder vandaag

Burgemees­ter Dronten sluit woning om drugshan­del rond huis te stoppen

Burgemeester Gebben van Dronten heeft een woning aan De Stag in Dronten gesloten en verzegeld. In het pand waren drugshandelaren actief en dat veroorzaakte overlast in de buurt. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten.