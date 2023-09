Thrillerau­teurs zorgen tijdens tour van de Gouden Strop voor spanning in biblio­theek van Emmeloord

Mysterie, spanning, moord en verdwijningen staan centraal op donderdag 21 september in Emmeloord. De Bibliotheek Noordoostpolder is dan het decor voor de Gouden Strop Thrillertour 2023. Drie Nederlands thrillerauteurs bezoeken de bibliotheek in Emmeloord.