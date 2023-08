Zorgen in Zwolle om steeds extremer weer: 'Dat wordt alleen maar erger’

Hitte, droogte, flinke hoosbuien. Het weer wordt steeds extremer, maar Zwolle is daar nog te weinig op ingericht. ,,Ik maak me zorgen”, zegt wethouder Arjan Spaans. De gevolgen van de toenemende hitte zijn namelijk ernstig. Een wandeling door versteend Assendorp leert dat er nog veel moet veranderen. Maar er is hoop: steeds meer bewoners vergroenen de boel. ,,Je voelt het gelijk: hier is het veel koeler.”