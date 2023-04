Teunis (24) smijt jerrycan met olie naar brandende teststraat op Urk: ‘Ik had geen uitlaatklep meer’

update Mishande­ling en mogelijk misbruik vrouw (70) in Zwolle lijkt willekeur: ‘Deze persoon moet onmiddel­lijk van straat’

De 70-jarige vrouw die zondag in Zwolle ernstig is mishandeld en mogelijk misbruikt, is er slecht aan toe. Ze is wel weer thuis na een ziekenhuisbezoek. Veertig rechercheurs zijn met de zaak bezig. De vrouw is de bosjes in gesleurd. Willekeur, denkt de politie. ,,Je wil niet dat zo’n persoon meer slachtoffers maakt.’’