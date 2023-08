Theater ’t Voorhuys in Emmeloord opent het theaterseizoen feestelijk

met video Henk bouwt met De Vereniging de 40ste praalwagen: ‘Tegen het corsovirus bestaat geen medicijn’

Al veertig jaar heeft Henk Karperien last van een ‘ziekte’ die hardnekkig is in Vollenhove. Dan waart daar het corsovirus rond en besmet honderden inwoners. ,,Er bestaat geen medicijn tegen’’, zegt de 71-jarige Vollenhovenaar, erelid van corsogroep De Vereniging.