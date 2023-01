Tom (38) verdacht van misbruik jong meisje in Emmeloord: ‘Het liefst zou ik je persoonlijk castreren’

,,Tom, jij had beter moeten weten. Jij was de volwassene, ik nog maar een jong meisje. Het liefst zou ik je persoonlijk castreren.’’ De 38-jarige Tom F. uit Lemmer hoorde deze woorden vandaag gelaten aan in de Lelystadse rechtbank. Ze kwamen van het meisje dat hij jarenlang zou hebben misbruikt in zijn oude woonplaats Emmeloord. Toen het begon, was zij nog maar 11 jaar oud.