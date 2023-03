Tulpenfestival Noordoostpolder gaat vernieling te lijf met showtuinen en voorlichting

Eind april is het weer genieten geblazen in de Noordoostpolder. Maar waar op andere plekken in ons land schikdraad en linten de mensen moeten weerhouden de bollenvelden te beschadigen, is men in de polder inventief.

,,Nee, dat soort maatregelen nemen wij niet. Wij roepen de bezoekers op respect te hebben voor het gewas’’, legt woordvoerder Linda Takken uit. ,,Met borden en informatie in de app en op onze website. Daar leggen we onder andere met audioberichten uit waarom je de velden niet in mag. Veel mensen weten dat ook gewoon niet.’’

Selfievelden

Nog innovatiever zijn de zogenaamde ‘selfievelden’. ,,We leggen showtuinen aan met selfievelden waar mensen juist wél tussen de bloemen door kunnen lopen. Het is niet zo dat zoiets in één klap werkt, het is een proces van de lange adem.’’ Takken hoopt zo dat de initiatieven verdere maatregelen overbodig maken.

Het Tulpenfestival in de Noordoostpolder vindt plaats van 21 april tot en met 7 mei. Auto- en fietsroutes zijn te vinden via de website van het evenement.