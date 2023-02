Tv-familie Jelies (met 9 kinderen) zet huis in Tollebeek te koop: ‘We hebben grootse plannen’

Samantha (32) uit Lelystad bekent neersteken ex-vriend, rechter kan dat bijna niet geloven

De 32-jarige Samantha B. uit Lelystad blijft volhouden dat zij schuldig is aan de steekpartij waarbij haar ex-vriend gewond raakte. Dat gebeurde op 16 april vorig jaar op het woonwagenkamp in Lelystad. ,,Hij liep in het mes dat ik vast had’’, zei ze woensdag nog een keer in de rechtbank. Maar de rechters kunnen dat bijna niet geloven.

