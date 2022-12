Twee schaaktafels in Park de Wezenlanden: middel tegen eenzaamheid, dementie en leerproblemen in Zwolle

Vijf honden gered uit puinzooi in Lelystad: ‘Intense ammoniak­lucht door poep en urine’

Vijf honden in erbarmelijke omstandigheden. Dat trof de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vorige week aan in een woning in Lelystad. Net als bergen voedselblikjes en verpakkingen, een intense ammoniaklucht en een enorme hoeveelheid hondenpoep en urine op de vloer. ,,Veruit de smerigste situatie in mijn loopbaan.”

14 december