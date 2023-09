Faizel (32) uit Lelystad probeert agent te wurgen met hengsel van tas: ‘Dit is erger dan vuistslag of trap’

Een witte bus die crasht op een rotonde op de Larserdreef in Lelystad. Een getuige die een man in de buurt ziet rondrennen. Agenten die deze man vinden, waarna hij valt en bewusteloos op de grond blijft liggen. Om eenmaal wakker een politieman te wurgen met het hengsel van zijn tas waar ruim 2300 euro aan cash in zit.