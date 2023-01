Van ‘ervaring’ van nieuwe wethouder in Noordoostpolder klopt weinig: ‘Die naam zegt mij helemaal niks’

Wethouder Thomas Gillissen stopt na 220 dagen en krijgt 2 jaar lang uitkering

Amper zeven maanden was Thomas Gillissen (26) wethouder in de Noordoostpolder. Maar de komende twee jaar heeft de PvdA’er recht op een gemeentelijke uitkering. Die kan hem bijna 174.000 euro opleveren. „Het is een goede regeling, maar geen vetpot.”

